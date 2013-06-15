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В Пакистане взорвался автобус со студентами

15 июня 2013 17:09
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Новости Пакистана. На северо-западе Пакистана произошел мощный теракт. Взрыв прогремел в автобусе, в котором находились студенты. В результате атаки погибли более 10  человек. Еще несколько десятков получили ранения. Ответственность за инцидент пока никто на себя не взял.

В  последние месяцы в этом регионе ситуация обострилась. Нападения на мирных жителей организовывают как сепаратисты, добивающиеся независимости провинции, так и исламистские экстремисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв # Терроризм

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