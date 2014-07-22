Очередная жертва спайсов. В Гомеле 23-летний парень лишился глаз

Новости Беларуси. В Гомеле употребление спайса привело к трагедии. Вечером 21 июля молодые люди решили повеселиться, приобрели курительную смесь и... Что происходило дальше, предстоит установить следствию.

Около полуночи в милицию обратились соседи искателей острых ощущений.

Звонивший мужчина жаловался на то, что во дворе соседнего дома мужчины бегают голышом и шумят.

Пресс-служба УВД Гомельского облисполкома:

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа Железнодорожного РОВД и сотрудники ОМОН. В одной из комнат они обнаружили парня 1991 года рождения. У него были удалены оба глаза, значительно повреждены острым предметом нос, щека, уши. Рядом на кровати находились два приятеля потерпевшего (1985 и 1993 г.р.). Их поведение было однозначно оценено прибывшими сотрудниками правоохранительных органов как «крайне неадекватное».

23-летнего молодого человека увезли в больницу, его приятелей – в милицию.

Цифры ужасают. За 6 месяцев этого года зарегистрировано 566 случаев доставления наркопотребителей в медицинские учреждения в связи с передозировкой нарковеществ. 85 случаев приходятся на несовершеннолетних.

«Спайсы» и «миксы» – уверенный шаг в психушку или морг. В декабре прошлого года мы рассказывали истории молодых людей, которые поддались искушению. Анатолий, наркоман со стажем не скрывает, свой организм он бомбардировал разными химическими агентами. Не так давно в его наркоменю появилось, на первый взгляд, легкое дурманящее снадобье – курительная смесь. «Меняется лицо, внешность. Меняется настолько, что создается впечатление, что человек из гроба встал, его одели в куртку, шапку и выпустили на улицу», – признается мужчина. «Спайсы» и «миксы» – от этих курительных смесей «улетают». А некоторые могут даже и не вернуться. К чему может привести употребление курительных смесей – смотрите видео.