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Власти Перу разрешили военным сбивать самолеты, в которых могут перевозиться наркотики

13 января 2016 10:41
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Новости Перу. Перуанское правительство готово в борьбе с наркоторговлей к применению самых радикальных мер. Вступил в силу закон, который позволяет военным отныне и впредь перехватывать и даже сбивать самолеты, в которых могут перевозиться наркотики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая практика существовала при прежних перуанских режимах, пару десятилетий назад, но была упразднена после того, как ВВС страны сбили легкомоторный самолет с миссионерами и детьми на борту: среди погибших был американец и вопрос запрета борьбы с наркоторговлей в воздухе решился быстро.

Теперь официальная Лима готова пренебречь протестами Штатов: Перу делит с Колумбией 1 место на планете по производству кокаина, наркотрафик на миллиарды долларов порождает преступность и коррупцию. В общем, миссионерам впрямь лучше летать осторожно.   

# Наркотики

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