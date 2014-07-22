Бензовоз в Турции упал на трассу и взорвался: один человек погиб, 69 ранены

Новости Турции. Мощный взрыв прогремел на юго-востоке Турции в ночь на вторник. Неподалеку от города Диярбакыр (Анкара) взлетел на воздух автомобиль, перевозивший горючие материалы. В результате инцидента один человек погиб, 69 ранены. Многие из них находятся в больницах в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель бензовоза потерял управление, автомобиль перевернулся и преградил дорогу другим транспортным средствам. Ему поспешили на помощь, однако в этот момент произошел сильнейший взрыв. Огонь перекинулся и на ближайшие автобусы и автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия работают десятки пожарных расчетов и карет скорой помощи.