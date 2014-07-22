В Бобруйском районе ротвейлер отгрыз женщине руку. Собаку застрелили

Новости Беларуси. Трагедия произошла в деревне Мальево Бобруйского района. Женщина надевала куртку и собиралась уходить из дома, когда на нее набросилась собака. Ротвейлер буквально отгрыз женщине руку.

Хозяин отмечает, что собака никогда не проявлял агрессии, хоть и жил в этой семье совсем недолго.

Владелец собаки (в интервью «Вечернему Бобруйску»):

Потерпевшая – жена моего отца, прописана в одном доме со мной. Работаю я в Бобруйске. Поступил вызов о нападении собаки. Я сразу же приехал и увидел, что возле дома уже стоит милиция. Ротвейлер радостно бросился ко мне, виляя хвостом, будто ничего не произошло. Я одел собаке поводок. Рука жены отца лежала на полу – пришить ее не получилось бы: кость была раздроблена. В таких случаях собаку следует застрелить – так мне сказали сотрудники милиции. На следующий день я вызвал представителей соответствующей службы.



Напомним, год назад в Каменецком районе Брестской области произошел нелепый трагический случай. Трое брестчан отправились порыбачить. Вблизи деревни Миньковичи увидели бобра и решили с ним сфотографироваться. Однако для одного из мужчин эта фотосессия с диким животным оказалась роковой. Бобр, известный своими острыми зубами, прокусил рыбаку бедренную артерию. Подробности этой истории вы узнаете из видео.