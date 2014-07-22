В Мостах 25-летний эксгибиционист на велосипеде пугал горожан

Новости Беларуси. Инспектор ГАИ из Мостов на днях задержал 25-летнего эксгибициониста. За помощью к милиционеру обратилась перепуганная женщина с племянницей.

Игорь Белозеров, пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

Женщина сообщила, что несколькими минутами ранее вместе с малолетней племянницей вынуждена была созерцать мужское достоинство, проезжавшего мимо на велосипеде и специально остановившегося для этого дела мужчины. Подозреваемый находился в пределах видимости милиционера, когда последний принял волевое решение о его задержании своими силами. Погоня длиной в 500-600 метров оказалась не в пользу эксгибициониста, и вскоре он уже лежал на земле с зажатыми на запястьях наручниками.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Выяснилось, что мужчина нигде не работает.

Напомним, несколько лет назад похожий случай произошел в Гродно. Правоохранители задержали 40-летнего мужчину, который снимал напряжение, гуляя по улицам города обнажённым. На мерзкий поступок его подтолкнула неудовлетворенность семейной жизнью. Сожительница часто употребляла спиртное, мужчина перестал видеть в ней женщину, поэтому решил реализовывать свои потребности на стороне. Свое мужское достоинство он демонстрировал исключительно представительницам слабого пола, подкарауливая невольных зрительниц поздно вечером.

А в Нью-Йорке в 2009 году голый ковбой всерьёз решил стать мэром города. Молодой человек утверждал, что костюмы ему не нравятся, и обещал, что когда станет мэром, будет «говорить только голую правду» (смотрите видео).