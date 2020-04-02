Обвиняемые свою вину не признают. Суд по делу о взрывах во время салюта 3 июля начался в Минске

Новости Беларуси. В Минске начался суд по делу о взрывах во время салюта летом 2019 года на 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двух граждан России и белоруса обвиняют в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшими по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере. Из суда Московского района столицы – наш корреспондент Дмитрий Анисовец.

Дмитрий Анисовец, корреспондент:

На скамье подсудимых двое россиян. Это инженеры российской компании «Пиро-Росс», которая сотрудничает с Минобороны нашей страны более 10 лет, а также командир роты Минской военной комендатуры.

Следствие установило, что накануне салюта сотрудники комендатуры выявили несоответствие документам большей части пиротехнических изделий калибра 195 мм. Закупленная у российской компании пиротехника имела брак: диаметр изделий превышал норму. Иван Носкевич о взрывах 3 июля, вишинге, распространении порнографии и преступлениях в сфере высоких технологий

Для исправления дефектов в Минск прибыли два инженера предприятия-изготовителя. В процессе заряжания салютных установок фейерверками они уменьшили диаметр путем механического воздействия, что не было предусмотрено руководством по эксплуатации. Все это привело заряды в небезопасное состояние, что позже подтвердили результаты экспертных исследований и следственный эксперимент.

Итоговое заключение: к трагедии привела именно механическая доработка бракованных снарядов. Россияне, как и фирма-изготовитель, своей вины не признают. Представители компании заявили, что приехали в Беларусь, как они выразились, «по-братски», то есть, по сути, просто так. Этого можно было и не делать. Никаких допсоглашений на техническое обслуживание установок не заключалось. Все манипуляции с зарядкой фейерверков якобы производили военнослужащие комендатуры.

Спустя несколько часов после начала заседания судья по ходатайству гособвинителя приняла решение отложить слушание. Причина: одному из потерпевших не вручены документы о направлении дела в суд.