В Костюковичах парень облил знакомого бензином и поджёг. СК завершил расследование дела

Новости Беларуси. Завершено расследование дела о покушении на убийство с особой жестокостью в Костюковичах.

По информации УСК по Могилевской области, 31 декабря 2019 года 21-летний житель Костюковичей находился в доме своего знакомого. В ходе распития спиртного между молодыми людьми возник конфликт – хозяин дома пару раз ударил своего гостя. Тот пошел к себе домой, взял канистру с бензином и вернулся обратно.

Установлено, что как только 23-летний обидчик открыл калитку, то обвиняемый вылил на него бензин и поджег. Потерпевший упал на землю, пытаясь погасить огонь. Медиков вызвала знакомая, которая находилась в доме. Пострадавший был госпитализирован с ожогами более 30% тела и до сих пор проходит лечение.