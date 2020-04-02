В Костюковичах парень облил знакомого бензином и поджёг. СК завершил расследование дела
Новости Беларуси. Завершено расследование дела о покушении на убийство с особой жестокостью в Костюковичах.
По информации УСК по Могилевской области, 31 декабря 2019 года 21-летний житель Костюковичей находился в доме своего знакомого. В ходе распития спиртного между молодыми людьми возник конфликт – хозяин дома пару раз ударил своего гостя. Тот пошел к себе домой, взял канистру с бензином и вернулся обратно.
Установлено, что как только 23-летний обидчик открыл калитку, то обвиняемый вылил на него бензин и поджег. Потерпевший упал на землю, пытаясь погасить огонь. Медиков вызвала знакомая, которая находилась в доме. Пострадавший был госпитализирован с ожогами более 30% тела и до сих пор проходит лечение.
В Костюковичах парень бросил в знакомого подожженную канистру с бензином после ссоры (здесь подробнее).
Был проведен осмотр места происшествия, изъята канистра с пробкой. По результатам экспертизы, жидкость в канистре была смесью бензина и горюче-смазочных материалов. Она относится к легковоспламеняющимся жидкостям.
В ходе предварительного следствия обвиняемый неоднократно менял свои показания в части обстоятельств воспламенения бензина на теле потерпевшего, указывая на случайность случившегося и желая приуменьшить степень своей вины. В ходе одного из допросов парень утверждал, что облил бензином знакомого, но не поджигал его намеренно. Он сообщил, что возгорание произошло, когда он подкуривал сигарету, находясь рядом с потерпевшим.
Был проведен следственный эксперимент с использованием манекена. Установлено, что воспламенение жидкости могло случиться только при непосредственном контакте пламени с облитой бензином поверхностью.
Были допрошены свидетели, проведена очная ставка между обвиняемым и потерпевшим, проанализированы выводы заключений экспертов, проведенных сотрудниками ГКСЭ.
Жителю Костюковичей предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью» УК РБ. Молодой человек заключен под стражу.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.