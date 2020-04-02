Новости Беларуси. 2 апреля начинается судебный процесс по взрывам во время салюта 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На скамье подсудимых трое. Среди них сотрудники предприятия, изготовившего бракованную пиротехнику. В установки были заряжены почти 200 фейерверков, которые не должны были использоваться вовсе.

Напомним, вечером 3 июля 2019 года во время салюта произошли четыре взрыва, в результате которых погибла женщина, 11 человек получили травмы, а ущерб имуществу причинен на общую сумму свыше 740 тысяч рублей.

Дочь тоже наблюдала за салютом: что известно о женщине, погибшей от взрыва 3 июля

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих». Наказание по этой статье предусматривает тюремное заключение до 5 лет.