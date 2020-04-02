Минчанин оборудовал лабораторию по выращиванию марихуаны

Новости Беларуси. В Минской области ликвидировали лабораторию по выращиванию марихуаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В специальной съемной квартире мужчина обустроил целую наркооранжерею.

Дорогостоящие удобрения, химикаты, грунт, система вентиляции. За запрещенными растениями 38-летний минчанин ухаживал, как за детьми. Не только тщательно подкармливал, но и за температурным режимом следил. В квартире обнаружено 94 растения конопли и около 4 килограммов марихуаны. Здесь же задержанный сушил и фасовал зелье для продажи.

Дмитрий Белоушко, начальник отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Минского РУВД:

В ходе осмотра в указанной квартире был обнаружен снятый урожай в количестве 2,5 килограммов высушенной марихуаны, а также 2 килограммов еще не высушенной марихуаны.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Сейчас следователи проводят мероприятия по установлению личности тех, кто приобретал у задержанного наркотик.