Новости Беларуси. Контрабандисты с бивнями мамонтов задержаны в Беларуси. Выявить и пресечь незаконную деятельность участников трансграничной преступной группы смогли сотрудники органов пограничной службы и управления Департамента финансовых расследований КГК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна была лишь перевалочным пунктом в маршруте злоумышленников. Добытые в Якутии бивни перевозили в Беларусь. Затем коммерсанты подделывали документы и реализовывали товар в страны Европы, США и Юго-Восточной Азии. При проведении оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые кроме контрабандной деятельности нарушают налоговое законодательство.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:

В поле зрения пограничников попала международная преступная группа. Злоумышленники организовали канал контрабанды бивней мамонтов, добытых в Якутии. Преступники вывозили их из России в США, страны Западной Европы и Южной Азии. На момент задержания к отправке в Литву готовили очередную партию бивней и их фрагментов общей массой 3,5 тонны. Их стоимость на черном рынке составляет около 1,8 миллиона долларов США.