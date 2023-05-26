В Колодищах был крупный пожар – к тушению привлекались 27 единиц техники МЧС

Новости Беларуси. Крупный пожар в Минском районе – спасатели работают на месте происшествия в Колодищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание ликвидировано утром 26 мая.

Общая площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. По информации МЧС, огнем уничтожены складское здание, хранящиеся в нем и на открытой площадке вещества, грузовой автомобиль с прицепом и легковой автомобиль.

Пострадал один человек, его с ожогами госпитализировали.