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В Колодищах был крупный пожар – к тушению привлекались 27 единиц техники МЧС

26 мая 2023 06:27
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Новости Беларуси. Крупный пожар в Минском районе – спасатели работают на месте происшествия в Колодищах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возгорание ликвидировано утром 26 мая.  

В Колодищах был крупный пожар – к тушению привлекались 27 единиц техники МЧС-1

В Колодищах был крупный пожар – к тушению привлекались 27 единиц техники МЧС-3

Общая площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров. По информации МЧС, огнем уничтожены складское здание, хранящиеся в нем и на открытой площадке вещества, грузовой автомобиль с прицепом и легковой автомобиль. 

В Колодищах был крупный пожар – к тушению привлекались 27 единиц техники МЧС-6

Пострадал один человек, его с ожогами госпитализировали. 

В Колодищах был крупный пожар – к тушению привлекались 27 единиц техники МЧС-9

К ликвидации пожара привлекались 27 единиц техники МЧС. Его причина устанавливается.  

# Пожар # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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