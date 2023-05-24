Женщина с двумя маленькими детьми погибли при пожаре в Пинском районе

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии в Пинском районе. В деревне Чухово в огне погибли мать и ее двое маленьких детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии в Пинском районе. В деревне Чухово в огне погибли мать и ее двое маленьких детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительной информации, ночью при тушении пожара в частном доме сотрудники МЧС обнаружили тела 33-летней женщины и малышей. Девочке было 3 года, мальчику 7 месяцев. Причина трагедии устанавливается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.