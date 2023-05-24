Минчанин похитил арендный автомобиль, чтобы решить финансовые проблемы, но сам стал жертвой обмана

Новости Беларуси. Чтобы решить свои финансовые проблемы, предприимчивый житель столицы решил украсть арендный автомобиль, но сам стал жертвой обмана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности дела о мошенничестве рассказали в Следственном комитете.

К правоохранителям обратились с сообщением о том, что из проката пропал Mercedes стоимостью около 132 тысяч рублей. Машину на сутки арендовал клиент, но вовремя ее не вернул, отслеживание автомобиля отключено, документы арендатора фиктивные, но оперативники его нашли и задержали. 37-летний минчанин рассказал, что на преступление решился для погашения долгов. Казалось, что все будет просто: застрахованный по КАСКО автомобиль нужно продать, а потом заявить об угоне. Покупатель нашелся в России.