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Минчанин похитил арендный автомобиль, чтобы решить финансовые проблемы, но сам стал жертвой обмана

24 мая 2023 07:56
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Новости Беларуси. Чтобы решить свои финансовые проблемы, предприимчивый житель столицы решил украсть арендный автомобиль, но сам стал жертвой обмана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности дела о мошенничестве рассказали в Следственном комитете.  

Минчанин похитил арендный автомобиль, чтобы решить финансовые проблемы, но сам стал жертвой обмана-1

К правоохранителям обратились с сообщением о том, что из проката пропал Mercedes стоимостью около 132 тысяч рублей. Машину на сутки арендовал клиент, но вовремя ее не вернул, отслеживание автомобиля отключено, документы арендатора фиктивные, но оперативники его нашли и задержали.  

37-летний минчанин рассказал, что на преступление решился для погашения долгов. Казалось, что все будет просто: застрахованный по КАСКО автомобиль нужно продать, а потом заявить об угоне. Покупатель нашелся в России.  

Минчанин похитил арендный автомобиль, чтобы решить финансовые проблемы, но сам стал жертвой обмана-4

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
По пути следования обвиняемый постоянно держал связь с заказчиками, отправлял им фото и видео транспортного средства. В назначенном месте его встретил неизвестный в маске и сообщил, что автомобиль необходимо забрать на несколько часов для проверки технического состояния и наличия трекеров. Уезжая, мужчина сказал ждать его в этом же месте. Как и полагается в подобных случаях, к обвиняемому никто не вернулся и денег за выполненный заказ он не получил. Несколько дней он пытался связаться с кураторами, однако в ответ минчанин получил угрозы расправы над близкими в случае обращения с заявлением в правоохранительные органы. Во взаимодействии с коллегами из Российской Федерации на одной из станций технического обслуживания похищенный автомобиль обнаружен в частично разобранном состоянии. Благодаря слаженным действиям следователей и сотрудников милиции столицы ущерб возмещен в полном объеме.  

По данному факту возбуждено уголовное дело. Действия мужчины квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере, он заключен под стражу.  

# Кража # происшествия # Екатерина Гарлинская # Фотофакт

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