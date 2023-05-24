Минчанин похитил арендный автомобиль, чтобы решить финансовые проблемы, но сам стал жертвой обмана
Новости Беларуси. Чтобы решить свои финансовые проблемы, предприимчивый житель столицы решил украсть арендный автомобиль, но сам стал жертвой обмана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности дела о мошенничестве рассказали в Следственном комитете.
К правоохранителям обратились с сообщением о том, что из проката пропал Mercedes стоимостью около 132 тысяч рублей. Машину на сутки арендовал клиент, но вовремя ее не вернул, отслеживание автомобиля отключено, документы арендатора фиктивные, но оперативники его нашли и задержали.
37-летний минчанин рассказал, что на преступление решился для погашения долгов. Казалось, что все будет просто: застрахованный по КАСКО автомобиль нужно продать, а потом заявить об угоне. Покупатель нашелся в России.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:
По пути следования обвиняемый постоянно держал связь с заказчиками, отправлял им фото и видео транспортного средства. В назначенном месте его встретил неизвестный в маске и сообщил, что автомобиль необходимо забрать на несколько часов для проверки технического состояния и наличия трекеров. Уезжая, мужчина сказал ждать его в этом же месте. Как и полагается в подобных случаях, к обвиняемому никто не вернулся и денег за выполненный заказ он не получил. Несколько дней он пытался связаться с кураторами, однако в ответ минчанин получил угрозы расправы над близкими в случае обращения с заявлением в правоохранительные органы. Во взаимодействии с коллегами из Российской Федерации на одной из станций технического обслуживания похищенный автомобиль обнаружен в частично разобранном состоянии. Благодаря слаженным действиям следователей и сотрудников милиции столицы ущерб возмещен в полном объеме.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Действия мужчины квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере, он заключен под стражу.