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Обнаружены признаки волочения тела со стороны Польши. Выясняются обстоятельства смерти гражданки Ирака

20 сентября 2021 08:47
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Новости Беларуси. На белорусско-польской границе в районе Августовского канала и деревни Лесное было обнаружено тело 39-летней женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что это гражданка Ирака.

Обнаружены признаки волочения тела со стороны Польши. Выясняются обстоятельства смерти гражданки Ирака-1

За метр до разделительной линии двух стран на нашей территории рядом с покойной находились ее муж и двое детей, а также сестра со своей дочерью. Сейчас эксперты устанавливают причины смерти женщины и все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются свидетели.

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Обнаружены признаки волочения тела со стороны Польши. Выясняются обстоятельства смерти гражданки Ирака-4

Евгений Омесь, врио начальника пограничной заставы имени В. М. Усова:
19 сентября пограничным нарядом «Дозор» в метре от государственной границы обнаружено тело женщины без признаков жизни. В районе обнаружения тела женщины также находились трое детей, одна пожилая женщина и мужчина. На контрольно-следовой полосе обнаружены явные признаки волочения тела со стороны Республики Польши в сторону Республики Беларусь.

Вывод напрашивается сам собой: в списке появилась новая жертва миграционного кризиса – как последствие европейского гостеприимства.

Обнаружены признаки волочения тела со стороны Польши. Выясняются обстоятельства смерти гражданки Ирака-7

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# Беженцы # происшествия # Евгений Омесь # Фотофакт

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