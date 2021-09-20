Обнаружены признаки волочения тела со стороны Польши. Выясняются обстоятельства смерти гражданки Ирака

Новости Беларуси. На белорусско-польской границе в районе Августовского канала и деревни Лесное было обнаружено тело 39-летней женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что это гражданка Ирака.
Новости Беларуси. На белорусско-польской границе в районе Августовского канала и деревни Лесное было обнаружено тело 39-летней женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что это гражданка Ирака.
За метр до разделительной линии двух стран на нашей территории рядом с покойной находились ее муж и двое детей, а также сестра со своей дочерью. Сейчас эксперты устанавливают причины смерти женщины и все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются свидетели.
СК о гибели гражданки Ирака на границе: не исключается версия смерти от переохлаждения. Читайте здесь.
Евгений Омесь, врио начальника пограничной заставы имени В. М. Усова:
19 сентября пограничным нарядом «Дозор» в метре от государственной границы обнаружено тело женщины без признаков жизни. В районе обнаружения тела женщины также находились трое детей, одна пожилая женщина и мужчина. На контрольно-следовой полосе обнаружены явные признаки волочения тела со стороны Республики Польши в сторону Республики Беларусь.
Вывод напрашивается сам собой: в списке появилась новая жертва миграционного кризиса – как последствие европейского гостеприимства.
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