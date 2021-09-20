СК о гибели гражданки Ирака на границе: не исключается версия смерти от переохлаждения

Новости Беларуси. На белорусско-польской границе в районе Августовского канала и деревни Лесное было обнаружено тело 39-летней женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что это гражданка Ирака.
За метр до разделительной линии двух стран на нашей территории рядом с покойной находились ее муж и двое детей, а также сестра со своей дочерью. Сейчас эксперты устанавливают причины смерти женщины и все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются свидетели.
Евгений Щербак, заместитель начальника УСК по Гродненской области:
По результатам первичного осмотра трупа на месте происшествия не исключается в том числе и версия смерти от переохлаждения. На месте происшествия работают следователи управления Следственного комитета по Гродненской области, которыми во взаимодействии со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз осуществляется осмотр места происшествия, проводятся иные необходимые следственные, процессуальные действия, назначены экспертные исследования для установления всех обстоятельств произошедшего.