СК о гибели гражданки Ирака на границе: не исключается версия смерти от переохлаждения

Новости Беларуси. На белорусско-польской границе в районе Августовского канала и деревни Лесное было обнаружено тело 39-летней женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что это гражданка Ирака.

За метр до разделительной линии двух стран на нашей территории рядом с покойной находились ее муж и двое детей, а также сестра со своей дочерью. Сейчас эксперты устанавливают причины смерти женщины и все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются свидетели.