Прямой эфир

СК о гибели гражданки Ирака на границе: не исключается версия смерти от переохлаждения

20 сентября 2021 08:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На белорусско-польской границе в районе Августовского канала и деревни Лесное было обнаружено тело 39-летней женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что это гражданка Ирака.

За метр до разделительной линии двух стран на нашей территории рядом с покойной находились ее муж и двое детей, а также сестра со своей дочерью. Сейчас эксперты устанавливают причины смерти женщины и все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются свидетели.

СК о гибели гражданки Ирака на границе: не исключается версия смерти от переохлаждения-1

Евгений Щербак, заместитель начальника УСК по Гродненской области:
По результатам первичного осмотра трупа на месте происшествия не исключается в том числе и версия смерти от переохлаждения. На месте происшествия работают следователи управления Следственного комитета по Гродненской области, которыми во взаимодействии со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз осуществляется осмотр места происшествия, проводятся иные необходимые следственные, процессуальные действия, назначены экспертные исследования для установления всех обстоятельств произошедшего.

СК о гибели гражданки Ирака на границе: не исключается версия смерти от переохлаждения-4

Читайте также:

«Папа, мама не дышит». Подробности происшествия с семьёй из Ирака на белорусско-польской границе

На белорусско-польской границе обнаружено тело женщины. Комментарий Госпогранкомитета

Муж погибшей на белорусско-польской границе женщине: один солдат надел перчатки и её очень сильно толкнул

# Беженцы # происшествия # Евгений Щербак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Перми неизвестный открыл стрельбу в университете. Некоторые студенты и преподаватели выпрыгивали из окон
20 сентября 2021 07:42

В Перми неизвестный открыл стрельбу в университете. Некоторые студенты и преподаватели выпрыгивали из окон

«Папа, мама не дышит». Подробности происшествия с семьёй из Ирака на белорусско-польской границе
19 сентября 2021 18:56

«Папа, мама не дышит». Подробности происшествия с семьёй из Ирака на белорусско-польской границе

Муж погибшей на белорусско-польской границе женщины: один солдат надел перчатки и её очень сильно толкнул
19 сентября 2021 18:32

Муж погибшей на белорусско-польской границе женщины: один солдат надел перчатки и её очень сильно толкнул