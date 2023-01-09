Обманули государство на миллионы рублей. В Беларуси задержали мошенников с липовыми накладными

Новости Беларуси. Коммерсанты реализовывали товары по необоснованно завышенным ценам и при этом не уплачивали налоги. В КГК изобличили преступную схему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее организаторы готовили и предоставляли предприятиям фиктивные документы, а именно накладные о приобретении строй- и лесоматериалов, фруктов, овощей, ветпрепаратов через подконтрольные им компании. Продавали товары с наценкой 200, а то и более процентов потребителям и госорганизациям. Это скрывало реальную стоимость продукции. Но однажды все тайное стало явным. Подробности в нашем следующем материале.

Девочки тебе будут говорить, куда ездить. Будешь выполнять их поручения.

Так начинался едва ли не каждый разговор уже экс-директора минской фирмы с будущими курьерами. Для большинства тех, кто искал себе заработки, это был давний, а то и вовсе незнакомый человек. Мужчине, которого вы видите на своих экранах, тоже подсобили с работой. В подробности бизнеса он не вникал. В итоге заработал лишь на головную боль.

В 2020 году было тяжело с работой. Знакомый Юрий предложил поработать курьером на него. Возил отчеты в налоговую, ФСЗН, Белгосстрах. Все общение было через мессенджер. Следующий соучастник тоже некоторое время работал курьером. Как выяснится позже, на организатора преступной схемы. Этот мужчина, в прошлом черный риелтор, после отбывания наказания решил все начать с чистого листа. И ему снова не повезло.

Он, например, одному одно говорит. Второму – второе. Даже не могли знать многие. Например, он дает мне задачи одни, а там другой чат. У него куча чатов было, в которых они переписываются совсем по-другому. Он там делает типа, чтоб, ну, короче, как-то он делил. И он очень любил, чтобы мы не общались друг с другом, потому что на всех гнал, чтобы не сходилась информация. Мне гнал на Таню, вот всех этих девчонок, какие они там тупые, им – на меня.

По сути, руководитель препятствовал общению людей внутри коллектива. Тем, кто получал здесь работу, не было доступа к информации о числе сотрудников и даже их именам. Своих бухгалтеров директор находил на улице вблизи овощебазы. Одна из соучастниц, будучи мамочкой в декретном отпуске, согласилась на удаленку. На прогулке с ребенком к ней подошел незнакомец с выгодным предложением. Ни о чем эдаком неправомерном она даже и не подозревала, несмотря на то, что у самой высшее экономическое.

Мне должны были посредством мессенджеров приходить готовые «тэтээнки», которые я должна была распечатать и принести к плодоовощной базе водителям либо передавать через охрану. В дальнейшем работа такого плана закончилась. Он мне предложил, значит, заниматься поиском людей для работы за рубежом.

Для кого сладкая и сытая жизнь, для кого и горький опыт. В итоге непорядочное поведение «крутого предпринимателя» (со слов подозреваемых, он сам себя таким считал) довело до тюрьмы. Всего в преступную деятельность были замешаны 10 человек. Каждый ответит по строгости закона.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника УДФР КГК по Минской области и Минску:

По фактам противоправной деятельности в отношении организатора преступной схемы, его пособников, а также руководителей субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами преступной группы, возбуждено 9 уголовных дел. Наложен арест на их имущество. При силовой поддержке СОБР проведено более 50 обысков по месту жительства и в офисных помещениях фигурантов. Изъята компьютерная техника, документы, свыше 260 печатей, штампов и факсимиле, подконтрольных преступной группе белорусских и иностранных компаний. Руководители субъектов хозяйствования реального сектора экономики сотрудничают с правоохранительными органами и принимают меры для возмещения ущерба Республике Беларусь.