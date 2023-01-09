Прямой эфир

Предприниматель из Могилёвской области обманывал клиентов

09 января 2023 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нечистый на руку предприниматель из Могилевской области брал предоплату, а работу не выполнял. Восемь человек с похожими заявлениями обратились в милицию. Их всех ввел в заблуждение мебельный мастер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприниматель из Могилёвской области обманывал клиентов-1

53-летний мужчина разместил объявление в интернете о своих услугах по изготовлению кухонной мебели. Заказчикам он показывал образцы шкафов, брал задаток и даже изображал начало работы, но на этом все и заканчивалось. Затем он переставал отвечать на звонки и исчезал.

Предприниматель из Могилёвской области обманывал клиентов-4

Дмитрий Ткачев, начальник отделения уголовного розыска Ленинского РУВД Могилева:
Напоминаем! Прежде чем заключать с незнакомым вам человеком какие-либо сделки, необходимо хорошо подумать и проверить надежность оказываемых услуг. Помните, что сохранность вашего имущества и денежных средств зависит от вашего благоразумия.

На данный момент сумма ущерба составляет около 28 тысяч рублей. Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество. Устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Мошенничество # происшествия # Дмитрий Ткачев # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Группу закладчиков с килограммом психотропа задержали в Брестской области
05 января 2023 06:42

Группу закладчиков с килограммом психотропа задержали в Брестской области

В Минской области спасли трёх рыбаков
04 января 2023 13:44

В Минской области спасли трёх рыбаков

Седьмая смерть на границе с Польшей! Труп девушки обнаружили рядом с отцом
28 декабря 2022 11:31

Седьмая смерть на границе с Польшей! Труп девушки обнаружили рядом с отцом