Предприниматель из Могилёвской области обманывал клиентов

Новости Беларуси. Нечистый на руку предприниматель из Могилевской области брал предоплату, а работу не выполнял. Восемь человек с похожими заявлениями обратились в милицию. Их всех ввел в заблуждение мебельный мастер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

53-летний мужчина разместил объявление в интернете о своих услугах по изготовлению кухонной мебели. Заказчикам он показывал образцы шкафов, брал задаток и даже изображал начало работы, но на этом все и заканчивалось. Затем он переставал отвечать на звонки и исчезал.

Дмитрий Ткачев, начальник отделения уголовного розыска Ленинского РУВД Могилева:

Напоминаем! Прежде чем заключать с незнакомым вам человеком какие-либо сделки, необходимо хорошо подумать и проверить надежность оказываемых услуг. Помните, что сохранность вашего имущества и денежных средств зависит от вашего благоразумия.

На данный момент сумма ущерба составляет около 28 тысяч рублей. Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество. Устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям.