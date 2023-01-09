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Белорусские пограничники сорвали план литовских силовиков по насильственной «депортации» беженцев

09 января 2023 13:43
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Провальная операция литовских силовиков. Белорусские пограничники сорвали их план по насильственной «депортации» беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пограничники сорвали план литовских силовиков по насильственной «депортации» беженцев-1

На границе с Литвой пресечена попытка вытеснения беженцев на нашу территорию. Прежде чем доставить их к заграждениям, литовские военные обследовали местность на снегоходе, чтобы убедиться в отсутствии белорусских пограничников. Затем группу людей подвели к разделительной полосе, приказали перебросить им вещи через заграждение и двигаться самим за ними следом. Белорусский пограннаряд, который находился на месте инцидента, не допустил нарушения госграницы.

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# Граница # происшествия # Фотофакт

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