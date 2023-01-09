Белорусские пограничники сорвали план литовских силовиков по насильственной «депортации» беженцев

Провальная операция литовских силовиков. Белорусские пограничники сорвали их план по насильственной «депортации» беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе с Литвой пресечена попытка вытеснения беженцев на нашу территорию. Прежде чем доставить их к заграждениям, литовские военные обследовали местность на снегоходе, чтобы убедиться в отсутствии белорусских пограничников. Затем группу людей подвели к разделительной полосе, приказали перебросить им вещи через заграждение и двигаться самим за ними следом. Белорусский пограннаряд, который находился на месте инцидента, не допустил нарушения госграницы.