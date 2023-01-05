Группу закладчиков с килограммом психотропа задержали в Брестской области

Новости Беларуси. Новый год троим наркокурьерам пришлось встречать не под елочкой. Закладчики психотропов задержаны в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне праздника оперативники выявили группу наркосбытчиков. В Кобрине сначала задержали 35-летнего брестчанина, который ранее был судим за хулиганство. Дома у него нашли килограмм мефедрона. После в Пинске и Барановичах правоохранители изъяли еще около 200 граммов этого вещества, которое задержанный успел разместить в тайниках.

Артур Королев, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома:

В ходе дальнейших мероприятий на территории Бреста установлены и задержаны 35-летний брестчанин, ранее судимый за сбыт наркотиков, и 26-летний житель Березы, ранее судимый за кражу и хулиганство, причастные к деятельности наркомаркета.