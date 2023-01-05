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Группу закладчиков с килограммом психотропа задержали в Брестской области

05 января 2023 06:42
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Новости Беларуси. Новый год троим наркокурьерам пришлось встречать не под елочкой. Закладчики психотропов задержаны в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Группу закладчиков с килограммом психотропа задержали в Брестской области-1

Накануне праздника оперативники выявили группу наркосбытчиков. В Кобрине сначала задержали 35-летнего брестчанина, который ранее был судим за хулиганство. Дома у него нашли килограмм мефедрона. После в Пинске и Барановичах правоохранители изъяли еще около 200 граммов этого вещества, которое задержанный успел разместить в тайниках.

Группу закладчиков с килограммом психотропа задержали в Брестской области-4

Артур Королев, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Брестского облисполкома:
В ходе дальнейших мероприятий на территории Бреста установлены и задержаны 35-летний брестчанин, ранее судимый за сбыт наркотиков, и 26-летний житель Березы, ранее судимый за кражу и хулиганство, причастные к деятельности наркомаркета.

Группу закладчиков с килограммом психотропа задержали в Брестской области-7

Фигуранты сознались в содеянном, следователями дана правовая оценка их действиям. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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# Наркотики # происшествия # Артур Королев # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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