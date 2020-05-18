Обе машины перевернулись. Подробности аварии со скорой в Минске

Новости Беларуси. Стали известны подробности крупной аварии недалеко от станции метро «Петровщина». Поздно вечером 17 мая здесь столкнулись скорая и иномарка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В результате ДТП оба автомобиля перевернулись. Водитель легковушки был пьян. В Минске машина скорой помощи перевернулась после столкновения с автомобилем Машина медиков с включенными проблесковыми маячками двигалась по проспекту Дзержинского со стороны Любимова. Mitsubishi двигался по улице Семашко в направлении Голубева на зеленый сигнал светофора, однако не пропустил карету медиков.

По информации ГАИ, в легковушке был 33-летний водитель вместе с пассажиром. Оба пьяны. Еще три человека находились в скорой. Всем участникам ДТП оказана медицинская помощь.

«Всё-таки погодные условия». ГАИ о всплеске аварий в Беларуси на выходных Еще одна авария произошла на улице Кедышко. 29-летний водитель Toyota двигался со стороны Волгоградской в направлении Филимонова, не справился с управлением и наехал на дерево.