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Обе машины перевернулись. Подробности аварии со скорой в Минске

18 мая 2020 21:26
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Новости Беларуси. Стали известны подробности крупной аварии недалеко от станции метро «Петровщина». Поздно вечером 17 мая здесь столкнулись скорая и иномарка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обе машины перевернулись. Подробности аварии со скорой в Минске-1

В результате ДТП оба автомобиля перевернулись.

Водитель легковушки был пьян. В Минске машина скорой помощи перевернулась после столкновения с автомобилем

Машина медиков с включенными проблесковыми маячками двигалась по проспекту Дзержинского со стороны Любимова. Mitsubishi двигался по улице Семашко в направлении Голубева на зеленый сигнал светофора, однако не пропустил карету медиков.

Обе машины перевернулись. Подробности аварии со скорой в Минске-4

По информации ГАИ, в легковушке был 33-летний водитель вместе с пассажиром. Оба пьяны. Еще три человека находились в скорой. Всем участникам ДТП оказана медицинская помощь.

Обе машины перевернулись. Подробности аварии со скорой в Минске-7

«Всё-таки погодные условия». ГАИ о всплеске аварий в Беларуси на выходных

Еще одна авария произошла на улице Кедышко. 29-летний водитель Toyota двигался со стороны Волгоградской в направлении Филимонова, не справился с управлением и наехал на дерево.

Обе машины перевернулись. Подробности аварии со скорой в Минске-10

После этого авто выехало на встречную и врезалось в автобус. Затем машина снова вылетела за пределы проезжей части и столкнулась с деревом. Водитель в больнице.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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