«Всё-таки погодные условия». ГАИ о всплеске аварий в Беларуси на выходных

Новости Беларуси. К слову, эти выходные в Беларуси в целом выдались весьма аварийными: 14 серьезных ДТП, в которых погибли 7 и травмированы 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Локальный всплеск ДТП на, казалось бы, ровном и сухом асфальте имеет все же сезонный характер.

150 водителей управляли авто в состоянии алкогольного опьянения, 417 – бесправники. Сразу несколько «перевертышей» в течение уикенда в Минске.

Александр Бруй, старший инспектор по особым поручениям ГУГАИ МВД Беларуси:

Все-таки погодные условия, несмотря на конец мая, довольно-таки разнообразные. Может быть сильный ветер, пасмурно, туманно, дожди, ночью вплоть до небольших заморозков. Это, опять же, влияет на безопасность дорожного движения. В сочетании всех этих факторов и происходит ДТП.

СК о страшной аварии под Борисовом: «Все погибли на месте»

Дорожно-транспортное происшествие в результате лобового столкновения, конечно же, практически в 100 % приводит к тяжелым последствиям. Яркий пример, к сожалению, – вчерашнее дорожное происшествие в Борисовском районе.