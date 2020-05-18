СК о страшной аварии под Борисовом: «Все погибли на месте»

Новости Беларуси. Один удар и шесть смертей. ДТП, от которого содрогается сердце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Всё-таки погодные условия». ГАИ о всплеске аварий в Беларуси на выходных Лобовое с фурой, машина – пополам, мгновенный уход из жизни трех парней и трех девушек. Такие аварии называют резонансными. Но это не только повод еще раз задуматься над поведением за рулем, но и серьезное расследование с привлечением передвижной криминалистической лаборатории и лучших экспертов.

К сожалению, эти выходные существенно ухудшили статистику ДТП по республике. Хронология аварий и печальные цифры в сюжете Дмитрия Анисовца.

Дмитрий Анисовец, корреспондент:

461-й километр трассы М1, половина девятого вечера. 30-летний водитель Renault, двигаясь в направлении России, неожиданно выехал на полосу встречного движения и столкнулся сначала с автомобилем Geely, а затем с автопоездом DAF. В результате второго удара погибли шесть человек, которые находились в Renault. Это трое мужчин и три женщины 30-35 лет. Все, в нарушение правил, уместились в относительно небольшую легковушку.

На место происшествия тут же прибыла следственная группа. Водитель легковушки был пьян. В Минске машина скорой помощи перевернулась после столкновения с автомобилем Эксперты задействовали передвижную криминалистическую лабораторию и провели необходимый комплекс следственных мероприятий.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

От удара машину разорвало на части. В салоне находились шесть человек, все они погибли на месте (подробнее здесь). По результатам осмотра места происшествия центральным аппаратом Следственного комитета республики возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель двух или более лиц.