Водитель легковушки был пьян. В Минске машина скорой помощи перевернулась после столкновения с автомобилем

Новости Беларуси. В Минске в аварию попала скорая помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она ехала с включенными проблесковыми маячками по проспекту Дзержинского.

Пересекая перекресток на красный сигнал светофора, скорая столкнулась с легковушкой. В результате обе машины перевернулись. Травмы получили пять человек, в том числе люди в белых халатах.