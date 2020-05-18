Водитель легковушки был пьян. В Минске машина скорой помощи перевернулась после столкновения с автомобилем

Новости Беларуси. В Минске в аварию попала скорая помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она ехала с включенными проблесковыми маячками по проспекту Дзержинского.
Новости Беларуси. В Минске в аварию попала скорая помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она ехала с включенными проблесковыми маячками по проспекту Дзержинского.
Пересекая перекресток на красный сигнал светофора, скорая столкнулась с легковушкой. В результате обе машины перевернулись. Травмы получили пять человек, в том числе люди в белых халатах.
То, что они спешили спасать чью-то жизнь, водителя Mitsubishi, наверное, вряд ли волновало. На момент ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения. Теперь 33-летний мужчина в больнице.