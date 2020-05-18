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Водитель легковушки был пьян. В Минске машина скорой помощи перевернулась после столкновения с автомобилем

18 мая 2020 10:29
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Новости Беларуси. В Минске в аварию попала скорая помощь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она ехала с включенными проблесковыми маячками по проспекту Дзержинского.

Водитель легковушки был пьян. В Минске машина скорой помощи перевернулась после столкновения с автомобилем-1

Водитель легковушки был пьян. В Минске машина скорой помощи перевернулась после столкновения с автомобилем-3

Пересекая перекресток на красный сигнал светофора, скорая столкнулась с легковушкой. В результате обе машины перевернулись. Травмы получили пять человек, в том числе люди в белых халатах.

Водитель легковушки был пьян. В Минске машина скорой помощи перевернулась после столкновения с автомобилем-6

Водитель легковушки был пьян. В Минске машина скорой помощи перевернулась после столкновения с автомобилем-8

Водитель легковушки был пьян. В Минске машина скорой помощи перевернулась после столкновения с автомобилем-10

То, что они спешили спасать чью-то жизнь, водителя Mitsubishi, наверное, вряд ли волновало. На момент ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения. Теперь 33-летний мужчина в больнице.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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