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В Бресте парень выстрелил в ровесника, который был на пляже с девушкой

18 мая 2020 12:03
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Новости Беларуси. Ночью 17 мая в Бресте нетрезвый молодой человек произвёл несколько выстрелов в местного жителя. 

Как сообщает Следственный комитет, 22-летний безработный брестчанин гулял по центральному городскому пляжу. 

В какой-то момент подозреваемый направил пневматический пистолет в сторону своего ровесника и несколько раз выстрелил. Потерпевший отдыхал вместе с девушкой. Юноша получил телесные повреждения. 

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК РБ. В ходе допроса парень сказал, что не помнит причину своего поступка, потому что был пьян. 

Место происшествия осмотрено, пистолет изъят, допрошены потерпевший и свидетели, назначено проведение судмедэкспертизы. 

Ранее житель Ганцевичей обстрелял знакомого из пневматики. Потерпевшему стреляли в спину и в лицо – подробнее здесь

# Хулиганство # происшествия

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