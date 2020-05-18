В Бресте парень выстрелил в ровесника, который был на пляже с девушкой

Новости Беларуси. Ночью 17 мая в Бресте нетрезвый молодой человек произвёл несколько выстрелов в местного жителя.

Как сообщает Следственный комитет, 22-летний безработный брестчанин гулял по центральному городскому пляжу.

В какой-то момент подозреваемый направил пневматический пистолет в сторону своего ровесника и несколько раз выстрелил. Потерпевший отдыхал вместе с девушкой. Юноша получил телесные повреждения.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 УК РБ. В ходе допроса парень сказал, что не помнит причину своего поступка, потому что был пьян.

Место происшествия осмотрено, пистолет изъят, допрошены потерпевший и свидетели, назначено проведение судмедэкспертизы.