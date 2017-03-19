Трагедия на Скидельском сахарном комбинате. Кто ответит за гибель людей?

Новости Беларуси. На неделе задержаны подозреваемые по делу о происшествии на Скидельском сахарном комбинате. Трагедия произошла 25 февраля. Из-за вспышки пылевоздушной смеси пострадали пять работниц предприятия, четыре из них впоследствии скончались в больнице, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Это кадры катастроф на белорусских предприятиях. Взрыв на мебельной фабрике в Пинске назван одной из самых крупных аварий в истории страны. Тогда погибли 14 человек. Скорбные новости периодически приходят из Солигорска. Пожар на складе, трагедия в шахте, сорвавшаяся люлька с рабочими. 120 – именно столько человек погибло в прошлом году на производствах страны.

Александр Зайцев, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:

Около 70% причин несчастных случаев – это человеческий фактор. Здесь присутствуют и недоработки со стороны нанимателя – невыполнение должностными лицами своих обязанностей. В том числе присутствуют и нарушения потерпевшими элементарных требований.

Вот и в Скиделе в последние дни обстановка не сахарная. Это работники местного предприятия – сахарного комбината. Они вышли на улицу попрощаться со своей коллегой – одной из пяти пострадавших от мощного взрыва на заводе.

Ей было всего 46. Красивая женщина, говорят коллеги. Кто бы мог подумать, что хоронить придется в самом расцвете сил в закрытом гробу.

Елена Врублевская, работник Скидельского сахарного комбината:

Она была очень хорошим человеком. Мне нравилось, как она работает, с ней было легко найти общий язык. Всегда понимала и, если что, всегда помогала.

Роковая ночь 25 февраля пять семей города Скиделя оставила без мам, жен, дочерей, сестер. Женщины получили страшные ожоги и баротравмы, от которых не живут. Но за одну жизнь врачи все же продолжают бороться, остальные нашли покой на местном кладбище. И даже слезы старушки-матери, которой вопреки законам природы пришлось хоронить собственную дочь, не способны повернуть время вспять. Работники комбината до сих пор не могут прийти в себя.

Татьяна Мельничек, технолог Скидельского сахарного комбината:

Что случилось, из-за чего этот взрыв. То ли статическое напряжение, то ли какая искра, запыленность.

Это была самая обычная ночная смена. На посту находились три работницы. К ним с проверкой зашли два инженера. И именно в этот момент раздался хлопок.

Галина Буро, СТВ:

Вот здесь находится фабрика фасовки готовой продукции. А сам взрыв произошел, скорее всего, вот в этой галерее. Но более подробная информация – тайна следствия. Сейчас галерея и часть цеха опечатаны. Вход туда закрыт для всех.

Уже больше 3 недель на месте происшествия работают следователи, приглашены представители польской компании-поставщика оборудования, которые и проводили пусконаладочные работы в цеху. Что спровоцировало взрыв – ответ на вопрос ищут ученые и эксперты.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

С учетом анализа собранных фактических данных, следствием принято решение о задержании и проведении допросов начальника цеха готовой продукции данного комбината и его заместителя в качестве подозреваемых в служебной халатности.

А тем временем в частично закрытом цеху продолжается производство сахара. Правда, пока вместо трех линий фасовки в мешки по 50 килограммов работает одна. Поставки снизились. Если внутренний рынок предприятие готово обеспечить, то вопрос с крупными экспортными заказами остается открытым. Но когда речь идет о жизни и здоровье, деньги отходят на второй план. Комбинат провел и свой собственный аудит по пожарной безопасности.

Михаил Салей, временно исполняющий обязанности начальника цеха готовой продукции Скидельского сахарного комбината:

Цех остановлен был примерно на неделю. На комбинате была проведена полная проверка оборудования, которое транспортирует сахар на новую фабрику фасовки. Проверка каждого трубопровода, воздуховода и каждого ролика.

Медленно. Шаг за шагом. Еще месяц назад Вячеслава Лисицу, формовщика с 30-летним стажем, в этом Центре медицинской реабилитации буквально возвращали с того света. Всему причина – вредные условия труда на заводе в Солигорске. Через суд за производственный травматизм удалось выбить компенсацию. Сейчас дела пенсионера идут на поправку. Впору мечтать о летней рыбалке, да и по хозяйству забот накопилось.

Вячеслав Лисица, житель Солигорска:

А там внуки. Они дедушку с бабушкой очень любят. Я их тоже очень сильно люблю. Чуть-чуть лучше стало после процедур, уколов. Пошло улучшение.

Масштабные производства – киты экономики – и судьбы каждого конкретного человека – как звенья одной цепи. Забота о максимальной безопасности – общее дело. Эта аксиома, вопреки математике, все же доказана жизнью.