«Неоправданная жестокость». К смерти беженцев на границе причастны силовики Латвии – комментарий СК
Новости Беларуси. В ночь на 10 января вблизи границы с Латвией белорусские пограничники обнаружили труп мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рядом с ним находились еще несколько беженцев. Они пояснили, что на границу были доставлены латвийскими силовиками.
Для установления всех обстоятельств обоих происшествий работала следственно-оперативная группа. Все указывает на то, что к смерти беженцев привели действия латвийских силовиков.
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Предварительная причина гибели мужчин – переохлаждение. Для установления точной причины смерти назначены судебные экспертные исследования. В настоящее время следствие рассматривает несколько версий случившегося. Однако, анализируя следы на местах происшествия, а также учитывая объяснения очевидцев, можно утверждать, что в данных случаях имеет место исключительно силовой вариант вытеснения беженцев с территории соседнего государства. Неоправданная жестокость, а также беспрецедентно циничное безразличие к жизням людей, нуждающимся в помощи.
Белорусы снова нашли труп беженца на границе с Литвой. Что говорят очевидцы?
Различного рода инциденты с беженцами на границе со странами Евросоюза фиксируются практически ежедневно. К сожалению, открыта и печальная статистика в 2023 году. Европейская демократия продолжает убивать ни в чем не повинных людей. Бесчеловечность по ту сторону границы, видимо, на самом деле границ не знает.
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