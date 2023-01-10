«Неоправданная жестокость». К смерти беженцев на границе причастны силовики Латвии – комментарий СК

Новости Беларуси. В ночь на 10 января вблизи границы с Латвией белорусские пограничники обнаружили труп мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рядом с ним находились еще несколько беженцев. Они пояснили, что на границу были доставлены латвийскими силовиками.

Для установления всех обстоятельств обоих происшествий работала следственно-оперативная группа. Все указывает на то, что к смерти беженцев привели действия латвийских силовиков.