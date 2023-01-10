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В Минске задержали двух организаторов наркомаркета

10 января 2023 07:22
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Новости Беларуси. Очередные организаторы наркомаркета задержаны в столице. Двое минчан, 24 и 25 лет, создали интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Они администрировали сайт, нанимали курьеров, а также сами раскладывали психотропы по тайникам в Минске и пригороде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске задержали двух организаторов наркомаркета-1

Правоохранители обнаружили и изъяли – по месту жительства фигурантов и в закладках – крупные партии мефедрона, амфетамина, разовые дозы марихуаны, а также предметы для фасовки: весы, пакеты, изоленту.

В Минске задержали двух организаторов наркомаркета-4

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Минска:
Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных эпизодов их преступной деятельности.

В Минске задержали двух организаторов наркомаркета-7

Стоит отметить, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в нашей стране раскрываются практически ежедневно.

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# Наркотики # происшествия # Кирилл Беркозов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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