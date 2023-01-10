В Минске задержали двух организаторов наркомаркета

Новости Беларуси. Очередные организаторы наркомаркета задержаны в столице. Двое минчан, 24 и 25 лет, создали интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Они администрировали сайт, нанимали курьеров, а также сами раскладывали психотропы по тайникам в Минске и пригороде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители обнаружили и изъяли – по месту жительства фигурантов и в закладках – крупные партии мефедрона, амфетамина, разовые дозы марихуаны, а также предметы для фасовки: весы, пакеты, изоленту.

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Минска:

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия по установлению иных эпизодов их преступной деятельности.