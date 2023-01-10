9-летняя девочка попала под колеса машины в Минске

Новости Беларуси. В Минске в ДТП попал 9-летний ребенок. Утром водитель Volkswagen, поворачивая с улицы Янковского на Шаранговича, сбила 9-летнюю девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За рулем иномарки находилась 40-летняя женщина. Школьница в результате наезда получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства произошедшего выясняются. В ГАИ напоминают, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги по пешеходному переходу.