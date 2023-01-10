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9-летняя девочка попала под колеса машины в Минске

10 января 2023 13:35
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Новости Беларуси. В Минске в ДТП попал 9-летний ребенок. Утром водитель Volkswagen, поворачивая с улицы Янковского на Шаранговича, сбила 9-летнюю девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

9-летняя девочка попала под колеса машины в Минске-1

За рулем иномарки находилась 40-летняя женщина. Школьница в результате наезда получила травмы и была госпитализирована. Обстоятельства произошедшего выясняются. В ГАИ напоминают, что при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

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# Авария в Минске # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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