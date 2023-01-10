Белорусы снова нашли труп беженца на границе с Литвой. Что говорят очевидцы?

Новости Беларуси. В ночь на 10 января вблизи границы с Латвией белорусские пограничники обнаружили труп мужчины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рядом с ним находились еще несколько беженцев. Они пояснили, что на границу были доставлены латвийскими силовиками.

Те никак не отреагировали на то, что в группе был мужчина, требующий срочной медицинской помощи. Выполняя приказы, под угрозой применения оружия беженцы прошли через пограничное заграждение. Товарища не бросили. Ему становилось все хуже, и к моменту прибытия на место наших пограничников и медиков мужчина не подавал признаков жизни. За последние несколько дней это не первая гибель иностранцев в приграничье.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

С начала недели на границе с Латвией обнаружены два трупа иностранцев. В первом случае латвийские силовики под угрозой применения оружия заставили беженцев переместить через заграждение иностранца, который находился в критическом состоянии. Ввиду того что на латвийской стороне ему не была оказана необходимая медицинская помощь, мужчина умер.

Во втором случае тело иностранца было обнаружено вблизи латвийских пограничных заграждений. Характер следов на месте происшествия, а также демонтированная секция в заборе свидетельствуют о перемещении трупа с латвийской территории на территорию Республики Беларусь.