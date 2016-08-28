«Не сел на воду, а врезался в дерево»: подробности крушения самолета в Браславском районе

Новости Беларуси. Крушение гидросамолета амфибии в Браславском районе. Один человек погиб, двое в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Съемочная группа СТВ находится неподалеку от места происшествия, деревни Будилы Браславского района. Территория оцеплена, в данный момент здесь работает специально созданная комиссия по расследованию крушения. Это специалисты центрального аппарата и Витебского областного управления Следственного комитета, а также представители департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.

Что привело к трагедии пока неизвестно. Следователи говорят, что в деле много нюансов. Гидросамолет амфибия не сел на воду, как изначально планировалось, а врезался в дерево. На борту находились три человека. Хозяин гидроплана, директор местной базы отдыха, минчанин 1960 года рождения погиб на месте. Пилота борисовчанина и пассажирку из Лиды госпитализировали в Браславскую районную больницу. Медики уверяют: их жизни ничего не угрожает. Пострадавшие уже дают показания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.