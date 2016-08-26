«За август меньше 50 пациентов на 50 койках не находилось»: почему конец лета – самый травматичный период для детей?

Новости Беларуси. Опасный сезон. Под закат каникул участились случаи наездов на детей. За сутки – несколько эпизодов. И всё это в разгар акции «Внимание – дети». Почему переходный период таит угрозу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Тихий и, на первый взгляд, безопасный двор. Но, нередко именно в таких местах и происходят наезды на детей. Так было и вчера – здесь сбили восьмилетнюю девочку. Малышка неожиданно появилась из-за припаркованной машины. Мотоциклист просто не успел остановиться.

Арина – лучшая подруга Насти. Во дворе девочки проводили много времени вместе. Вот и в тот вечер играли в догонялки, но затем второклассниц начали задирать дети постарше.

Арина Князева:

За нами бегали мальчики и две девочки, они нас доставали, обзывали и всё такое. Я их решила остановить, а в это время Настя побежала на дорогу. Я не знаю, зачем она это сделала. Наверное, заволновалась и тут проезжал мотоцикл. И ей на ногу наехал. Но я точно этой композиции не видела, из-за того, что отвлекала хулиганов.

У Насти – перелом ноги. Сейчас девочка находится в больнице. Кстати, именно на конец августа приходится пик детского травматизма. Это показывает практика, об этом говорят цифры.

Станислав Третьяк, заведующим детским травматолого-ортопедическим отделением УЗ «6-ая клиническая больница» Минска:

У нас за август-месяц меньше 50 пациентов на 50 койках не находилось. Поэтому, конечно, есть такой пик и сезонная зависимость детской травмы. Более 90% травм обусловлено именно невнимательностью со стороны родителей в отношении детей

Взять, к примеру, только ДТП. За последние сутки, кроме наезда в этом столичном дворе, еще пара подобных эпизодов. Вот трамвай сбивает одиннадцатилетнюю девочку. А это – кадры из-под Солигорска: водитель не справилась с управлением и наехала на двух школьников. Парадокс и в том, что сейчас в стране проходит акция «Внимание – дети», однако то самое внимание некоторые водители будто оставляют дома.

Ближний свет фар в дневное время. И так до 5 сентября. Это должно помочь детям перестроиться.

Специалисты отмечают, за время летних каникул многие школьники попросту забывают о правилах дорожного движения. Согласитесь, трафик в деревне значительно отличается от городского. Дети расслабляются, а взрослые должны сделать все наоборот.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Водители в этот период должны помнить о том, что им необходимо быть втройне внимательнее, потому что на дороге могут появиться дети, будь это дворовая территория или пешеходный переход. И для того, чтобы не произошло беды, лучше пожертвовать несколькими минутами и не торопиться

С начала года в ДТП погибло 9 детей, более 200 пострадало.

Одни обстоятельства называют роковыми, а про другие говорят: беды можно было избежать. Внимательность. Скоростной лимит. Казалась бы, прописные истины.