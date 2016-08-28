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Сбитая машиной корова придавила своего хозяина в Пружанском районе

28 августа 2016 13:07
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Новости Беларуси. За рулем автомобиля Proton находился 80-летний мужчина. Он совершил наезд на корову, которую сопровождал домой, следуя по обочине, ее владелец. От удара животное отлетело на обочину и придавило своего погонщика.

Корова погибла на месте. Ее хозяин с переломом ноги и другими травмами доставлен в больницу.

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# происшествия # Авария в Брестской области

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