Сбитая машиной корова придавила своего хозяина в Пружанском районе

Новости Беларуси. За рулем автомобиля Proton находился 80-летний мужчина. Он совершил наезд на корову, которую сопровождал домой, следуя по обочине, ее владелец. От удара животное отлетело на обочину и придавило своего погонщика.

Корова погибла на месте. Ее хозяин с переломом ноги и другими травмами доставлен в больницу.

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