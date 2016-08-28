От внешнего воздействия до отказа техники: версии крушения гидросамолета в Браславском районе

Новости Беларуси. В окрестностях Браслава потерпел крушение трехместный гидросамолет-амфибия. Погиб один из пассажиров. Пилот и второй пассажир с травмами различной степени тяжести в больнице.

Съемочная группа СТВ находится непосредственно на месте происшествия – неподалеку от деревни Будилы Браславского района. Самолет-амфибия не долетел буквально 50 м до озера и врезался в дерево. На борту самолета находилось три человека. Хозяин гидроплана, он же директор местной базы отдыха, минчанин 1960 года рождения погиб на месте.

Еще два человека – пассажир, 29-летняя жительница Лиды, и 49-летний пилот из Борисова госпитализированы в Браславскую центральную районную больницу. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает. Пострадавшие уже дают показания.

Сергей Шерер, заместитель председателя комиссии по расследованию авиационного происшествия:

Рассматривается версия внешнего воздействия на самолет, версия в ошибке пилота в технике пилотирования и версия об отказе авиационной техники.

Самолет зарегистрирован в Республиканском общественном объединении любителей авиации, владельцев воздушных судов и пилотов. Предназначен он был для туристических полетов над жемчужиной Браславщины – озером Снуды. Местные жители ранее не раз видели этот гидроплан.

Местные жители:

Гидросамолет, на котором я летал, был исправен. Что случилось, я не знаю.

Люди говорят, что летел, вроде, березу зацепил, спланировал в кусты. Вечером вчера разбился.

На месте крушения почти сутки работала специально созданная комиссия по расследованию авиакатастроф. Это специалисты центрального аппарата и Витебского областного управления Следственного комитета, а также представители департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Место происшествия уже не оцеплено. Сейчас будет производиться погрузка частей самолета в машины и отправка на экспертизы. Но говорить о том, кто виноват и в чем причина крушения, пока рано. В этом деле, специалисты уверяют, очень много нюансов.