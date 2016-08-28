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Гидросамолет амфибия потерпел крушение на Браславах: погиб 1 человек, еще двое госпитализированы

28 августа 2016 10:33
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Новости Беларуси. Начнем с трагического происшествия на Браславах. Здесь потерпел крушение гидросамолет амфибия. Один человек погиб. Это 55-летний пассажир трехместного воздушного судна, которое взмывает вверх с поверхности воды. К слову, он был владельцем самолета.

Что именно произошло недалеко от деревни Будилы Браславского района, сейчас выясняют в Департаменте по авиации Республики Беларусь. Создана специальная комиссия. Известно, что пилот с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Еще один пассажир, 33-летняя женщина, также находится в больнице.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:
Один мужчина погиб, 1960 года рождения. А жительница Лиды и еще один мужчина госпитализированы в Браславскую центральную районную больницу. В настоящее время проводится осмотр места происшествия следователями следственно-оперативной группы следственного управления, а также центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь с использованием возможностей криминалистической лаборатории.

Подробности происходящего здесь.  

# происшествия # Фотофакт # Авиакатастрофа # Светлана Сахарова

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