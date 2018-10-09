«Не понимаю таких людей»: соседи о гибели новорожденного в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно на мусорной площадке обнаружено тело новорожденного ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Гродно на мусорной площадке обнаружено тело новорожденного ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оно было на дне пластикового пакета под женскими вещами. Шокирующую находку первой заметила женщина, которая среди ночи выгуливала собаку.
В пакете на мусорной площадке в Гродно обнаружено тело младенца
Проходя мимо контейнеров, она обратила внимание на этот пакет. Помимо тела, в нем лежали пуповина и плацента. На место прибыли медики, но они могли лишь констатировать смерть ребенка.
Я одного не понимаю: ну не хочешь ты растить, во – в детдом отдай. Как говорится, откажись в роддоме и все. Зачем это все? Человек не успел родиться, его уже лишили. Не понимаю таких людей…
Это ужасно! Разорвать только на части ту мамашу, которая это сделала!
Милиция сейчас разыскивает очевидцев происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, которые помогут прояснить, от чего наступила смерть новорожденного. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.