«Не понимаю таких людей»: соседи о гибели новорожденного в Гродно

Новости Беларуси. В Гродно на мусорной площадке обнаружено тело новорожденного ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно было на дне пластикового пакета под женскими вещами. Шокирующую находку первой заметила женщина, которая среди ночи выгуливала собаку. В пакете на мусорной площадке в Гродно обнаружено тело младенца Проходя мимо контейнеров, она обратила внимание на этот пакет. Помимо тела, в нем лежали пуповина и плацента. На место прибыли медики, но они могли лишь констатировать смерть ребенка.

Я одного не понимаю: ну не хочешь ты растить, во – в детдом отдай. Как говорится, откажись в роддоме и все. Зачем это все? Человек не успел родиться, его уже лишили. Не понимаю таких людей…

Это ужасно! Разорвать только на части ту мамашу, которая это сделала!