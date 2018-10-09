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Тело младенца обнаружили в Гродно в пакете с женскими вещами

09 октября 2018 09:49
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Новости Беларуси. Тело младенца обнаружено 9 октября на мусорной площадке в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улице Гая женщина выгуливала собаку. Она заметила пакет с женскими вещами, на дне его было тело новорожденного.

Тело младенца обнаружили в Гродно в пакете с женскими вещами-1

Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия и другие исследования, чтобы разыскать мать ребенка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия – о них уже в следующих выпусках на СТВ.

# Гибель детей # происшествия # Фотофакт

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