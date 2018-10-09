Тело младенца обнаружили в Гродно в пакете с женскими вещами

Новости Беларуси. Тело младенца обнаружено 9 октября на мусорной площадке в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улице Гая женщина выгуливала собаку. Она заметила пакет с женскими вещами, на дне его было тело новорожденного.