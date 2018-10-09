В купе проводника поезда «Киев – Санкт-Петербург» обнаружен подлинник картины Саврасова

Новости Беларуси. Гомельские таможенники обнаружили подлинник картины известного русского художника.

По информации Гомельской таможни, две старинные картины были обнаружены в пункте таможенного оформления «Терюха».

Во время проведения таможенного осмотра поезда «Киев – Санкт-Петербург» в купе проводника за холодильником были обнаружены картины, написанные маслом. Они находились в пакете в бумажной и полиэтиленовой упаковке.

На одной из работ была надпись, которая свидетельствовала о том, что картина может быть подлинником кисти Саврасова.