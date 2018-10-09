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В купе проводника поезда «Киев – Санкт-Петербург» обнаружен подлинник картины Саврасова

09 октября 2018 10:07
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Новости Беларуси. Гомельские таможенники обнаружили подлинник картины известного русского художника.

По информации Гомельской таможни, две старинные картины были обнаружены в пункте таможенного оформления «Терюха».

Во время проведения таможенного осмотра поезда «Киев – Санкт-Петербург» в купе проводника за холодильником были обнаружены картины, написанные маслом. Они находились в пакете в бумажной и полиэтиленовой упаковке.

На одной из работ была надпись, которая свидетельствовала о том, что картина может быть подлинником кисти Саврасова.

В купе проводника поезда «Киев – Санкт-Петербург» обнаружен подлинник картины Саврасова-1

Фото: gomel.customs.gov.by

Эксперты установили, что автором картины действительно является знаменитый русский пейзажист Алексей Саврасов. На полотне изображен панорамный пейзаж берега реки. Рыночная стоимость картины составляет около 40 тысяч долларов.

Автором второй картины является русский художник Виктор Зарубин. Работа была написана в 1924 году.

Обе картины относятся к категории культурных ценностей.

По данному факту проводится проверка.

В середине августа почти 6 кг драгоценностей были найдены при досмотре в поезде «Санкт-Петербург – Киев» (читать далее).

# Контрабанда # происшествия

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