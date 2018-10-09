Шесть случаев: в Гродно задержан серийный эксгибиционист

Новости Беларуси. В Гродно задержан серийный эксгибиционист. О мужчине писали в соцсетях и некоторых региональных Интернет-ресурсах.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 26-летний подозреваемый действовал на территории Октябрьского района несколько недель. За это время молодой человек шесть раз демонстрировал школьникам половые органы.

Отмечается, что парень не совершал каких-либо иных действий, агрессию не проявлял, на психиатрическом учёте не состоит. Сейчас гражданин находится в ИВС.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Весной 2018 года в Минске задержали эксгибициониста.