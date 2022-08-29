«Купил закладку в даркнете». За незаконный оборот наркотиков задержаны двое парней

Новости Беларуси. Задержаны за незаконный оборот наркотиков. Фигурантами уголовного дела стали двое парней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них – 29-летний минчанин – попросил своего друга подвезти к тайнику с закладкой.

Цена вопроса – доза психотропа, а именно мефедрона. Все это оперативники нашли и, конечно, изъяли. Известно, что оба любителя запрещенки не работают и раньше к уголовной ответственности не привлекались.

– За что задержан?

– За незаконный оборот наркотиков.

– Конкретно?

– Купил закладку в даркнете. Вместе с друзьями поехали, ее сняли, поделился с другом. И на выходе из лесополосы нас задержали сотрудники милиции, после чего доставили нас в РУВД.

– Вы на учете стоите?

– Нет.

– Ранее наркотики употребляли?

– Да.

Ольга Михаленя, старший инспектор ГИОС Московского РУВД Минска:

В отношении 29-летнего минчанина следователями возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении его приятеля возбуждено уголовное дело за хранение психотропов.