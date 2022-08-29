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«Купил закладку в даркнете». За незаконный оборот наркотиков задержаны двое парней

29 августа 2022 07:03
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Новости Беларуси. Задержаны за незаконный оборот наркотиков. Фигурантами уголовного дела стали двое парней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из них – 29-летний минчанин – попросил своего друга подвезти к тайнику с закладкой.

«Купил закладку в даркнете». За незаконный оборот наркотиков задержаны двое парней-1

Цена вопроса – доза психотропа, а именно мефедрона. Все это оперативники нашли и, конечно, изъяли. Известно, что оба любителя запрещенки не работают и раньше к уголовной ответственности не привлекались.

«Купил закладку в даркнете». За незаконный оборот наркотиков задержаны двое парней-4

«Купил закладку в даркнете». За незаконный оборот наркотиков задержаны двое парней-6

За что задержан?
– За незаконный оборот наркотиков.
– Конкретно?
– Купил закладку в даркнете. Вместе с друзьями поехали, ее сняли, поделился с другом. И на выходе из лесополосы нас задержали сотрудники милиции, после чего доставили нас в РУВД.
– Вы на учете стоите?
– Нет.
– Ранее наркотики употребляли?
– Да.

«Купил закладку в даркнете». За незаконный оборот наркотиков задержаны двое парней-9

Ольга Михаленя, старший инспектор ГИОС Московского РУВД Минска:
В отношении 29-летнего минчанина следователями возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. В отношении его приятеля возбуждено уголовное дело за хранение психотропов.

«Купил закладку в даркнете». За незаконный оборот наркотиков задержаны двое парней-12

Специалисты еще раз напоминают, что иметь дело с наркотиками не только серьезно опасно для здоровья, но и для будущего, поскольку наказание будет неизбежным.

# Наркотики # происшествия # Ольга Михаленя # Фотофакт

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