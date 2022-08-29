Подросток за рулем съехал в кювет под Смолевичами. Машина сгорела, водителя увезли на скорой

Новости Беларуси. За выходные в Минской области зарегистрировано шесть ДТП – один человек погиб и шесть травмированы, две аварии произошли с участием несовершеннолетних, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В субботу, 27 августа, около 04:00 на 14-м километре автодороги Р53 Слобода – Новосады вблизи Смолевичей 13-летний минчанин не справился с управлением авто. Съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. Подросток не был пристегнут ремнем безопасности. Несовершеннолетнего водителя с травмами госпитализировали. В автомашине находились четверо пассажиров, они не пострадали. Автомобиль загорелся, но в салоне в этот момент уже никого не было.