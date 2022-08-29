Украл более 3000 рублей и поджёг почту. Зверское убийство раскрыли в Орше по горячим следам
Новости Беларуси. Зверское убийство, поразившее даже опытных оперативников уголовного розыска, раскрыто в Орше по горячим следам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Днем 26 августа на пульт районного отдела Департамента охраны поступил сигнал тревоги из почтового отделения города. Прибывший наряд обнаружил задымление в здании и труп женщины. Подробнее здесь.
После предварительного осмотра и изучения камер видеонаблюдения было установлено, что нападавший, выждав момент, когда в помещении не было посетителей, зверски убил работницу и похитил из кассы более 3 000 рублей. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег почту.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
О данном преступлении мною было доложено главе государства. Президентом была поставлена задача – в течение суток подозреваемый должен быть установлен и задержан. Ход оперативно-розыскных мероприятий Президентом также был поставлен на контроль. Докладывать в случае изменения оперативной обстановки в любое время суток.
Незамедлительно в Оршу были направлены опытные сотрудники уголовного розыска центрального аппарата МВД Беларуси, личный состав районного отделения внутренних дел был поднят по тревоге. Ближе к концу дня была установлена личность подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый за убийство, причинение тяжких телесных повреждений, разбой и покушение на жизнь сотрудников милиции 71-летний житель Орши. На данный момент он задержан и находится под стражей, проводятся необходимые следственные мероприятия.