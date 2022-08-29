Украл более 3000 рублей и поджёг почту. Зверское убийство раскрыли в Орше по горячим следам

Новости Беларуси. Зверское убийство, поразившее даже опытных оперативников уголовного розыска, раскрыто в Орше по горячим следам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Днем 26 августа на пульт районного отдела Департамента охраны поступил сигнал тревоги из почтового отделения города. Прибывший наряд обнаружил задымление в здании и труп женщины. Подробнее здесь.

После предварительного осмотра и изучения камер видеонаблюдения было установлено, что нападавший, выждав момент, когда в помещении не было посетителей, зверски убил работницу и похитил из кассы более 3 000 рублей. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег почту.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

О данном преступлении мною было доложено главе государства. Президентом была поставлена задача – в течение суток подозреваемый должен быть установлен и задержан. Ход оперативно-розыскных мероприятий Президентом также был поставлен на контроль. Докладывать в случае изменения оперативной обстановки в любое время суток.