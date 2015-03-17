Названа причина смерти 25-летнего пасынка Сергея Безрукова и сына Игоря Ливанова

Тело 25-летнего молодого человека обнаружили спасатели. Первой тревогу забила мама Андрея – актриса Ирина Безрукова. Она вместе со своим супругом, актером Сергеем Безруковым, на несколько дней уехала в командировку. Когда сын перестал отвечать на звонки, обеспокоенные родители позвонили в театр Сергея Безрукова, где в последнее время трудился Андрей. Выяснилось, что на работе он не появлялся. Подробнее здесь.



Андрей Ливанов – пасынок Сергея Безрукова, сын его жены Ирины и актера Игоря Ливанова. Брак его родителей распался, когда Андрею было 11 лет, и с тех пор он жил с матерью и отчимом. Андрей окончил элитную частную школу «Золотое сечение» и, еще будучи школьником, играл в мюзикле «Норд-Ост». После школы он пошел на подготовительные курсы в школу-студию МХАТ.