Названа причина смерти 25-летнего пасынка Сергея Безрукова и сына Игоря Ливанова
Новости России. 25-летний Андрей Ливанов скончался от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Lifenews, ссылаясь на источник в медицинских кругах.
Напомним, сын актрисы Ирины Безруковой и пасынок актера Сергея Безрукова скончался вечером 14 марта в своей квартире на юго-востоке Москвы.
Тело 25-летнего молодого человека обнаружили спасатели. Первой тревогу забила мама Андрея – актриса Ирина Безрукова. Она вместе со своим супругом, актером Сергеем Безруковым, на несколько дней уехала в командировку. Когда сын перестал отвечать на звонки, обеспокоенные родители позвонили в театр Сергея Безрукова, где в последнее время трудился Андрей. Выяснилось, что на работе он не появлялся. Подробнее здесь.
Андрей Ливанов – пасынок Сергея Безрукова, сын его жены Ирины и актера Игоря Ливанова. Брак его родителей распался, когда Андрею было 11 лет, и с тех пор он жил с матерью и отчимом. Андрей окончил элитную частную школу «Золотое сечение» и, еще будучи школьником, играл в мюзикле «Норд-Ост». После школы он пошел на подготовительные курсы в школу-студию МХАТ.
Ирине Безруковой и Игорю Ливанову, их родным и близким соболезнуют люди со всех уголков России и зарубежья.
Слова поддержки пишут в социальных сетях. На своей официальной странице в «Живом журнале» Михаил Задорнов оставил большую запись для Ирины и Сергея Безруковых. Она посвящена гибели Андрея Ливанова. Писатель очень высоко отзывается об Андрее.
Все, кто был знаком с Андреем, рассказывают, что это был тонкий, образованный, интеллигентный, воспитанный и чуткий юноша.