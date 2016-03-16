В США умер сын Сергея Есенина

Новости США. На 92-м году жизни умер сын Сергея Есенина Александр Есенин-Вольпин – поэт, философ и математик.



Александр Есенин-Вольпин родился 12 мая 1924 года в Ленинграде – за год до того, как из жизни ушел его знаменитый отец.

Его мать – поэт и переводчик Надежда Вольпин.

Александр Есенин-Вольпин является автором ряда фундаментальных работ в области математической логики. Его перу также принадлежат статьи, посвященные теоретическим аспектам проблемы законодательного обеспечения прав человека в СССР и правоприменительной практике в этой области. Одним из первых в 1960-х годах в СССР начал пропагандировать правовой подход во взаимоотношениях государства и граждан.

В 1933 году переехал с матерью в Москву, где окончил мехмат МГУ, после чего уехал работать в Черновцы. В 1949 году впервые был помещен в психиатрическую больницу за антисоветские стихи. Затем был выслан в Калининград. В 1953 году амнистирован, но через пять лет опять попал в психбольницу.

Есенин-Вольпин – один из героев документального фильма 2005 года «Они выбирали свободу»,

посвященного истории диссидентского движения в СССР. Свои стихи, публиковавшиеся на Западе, подписывал фамилией Вольпин.