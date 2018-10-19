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Напавший с ножом на АЗС в Витебске приговорён к 11 годам колонии

19 октября 2018 07:26
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Новости Беларуси. 17 октября Суд Железнодорожного района приговорил мужчину, напавшего на АЗС в Витебске, к 11 годам лишения свободы.  

Как сообщается на сайте Верховного суда, ранее судимый 28-летний фигурант признан виновным в разбое.  

19 июня 2018 года фигурант зашёл в магазин АЗС и, угрожая ножом, потребовал у продавца деньги. Гражданин, находившийся под воздействием психотропных веществ, также утверждал, что помещение заминировано.  

Злоумышленник завладел 532 рублями 51 копейкой, а затем скрылся с места преступления. Через час мужчину задержали. На суде он свою вину не признал.  

Подсудимый признан виновным в разбое, совершённом повторно. Обвиняемый приговорён к 11 годам колонии в условиях особого режима с полной конфискации имущества. Также он должен будет выплатить 171 рубль 80 копеек АЗС и 1,5 тысячи рублей потерпевшей.  

Приговор ещё не вступил в законную силу.  

Летом 2018 года в Витебске мужчина ограбил АЗС. 

«Для этих целей он приобрел на рынке перчатки, кепку, очки» (подробнее здесь).

# Ограбление # происшествия

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