Напавший с ножом на АЗС в Витебске приговорён к 11 годам колонии

Новости Беларуси. 17 октября Суд Железнодорожного района приговорил мужчину, напавшего на АЗС в Витебске, к 11 годам лишения свободы.

Как сообщается на сайте Верховного суда, ранее судимый 28-летний фигурант признан виновным в разбое.

19 июня 2018 года фигурант зашёл в магазин АЗС и, угрожая ножом, потребовал у продавца деньги. Гражданин, находившийся под воздействием психотропных веществ, также утверждал, что помещение заминировано.

Злоумышленник завладел 532 рублями 51 копейкой, а затем скрылся с места преступления. Через час мужчину задержали. На суде он свою вину не признал.

Подсудимый признан виновным в разбое, совершённом повторно. Обвиняемый приговорён к 11 годам колонии в условиях особого режима с полной конфискации имущества. Также он должен будет выплатить 171 рубль 80 копеек АЗС и 1,5 тысячи рублей потерпевшей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

Летом 2018 года в Витебске мужчина ограбил АЗС.