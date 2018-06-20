«К совершению преступления он готовился заранее». В Витебске рецидивист ограбил автозаправку

Новости Беларуси. Разбойное нападение произошло в ночь на 20 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина зашел в помещение АЗС и, угрожая ножом, потребовал деньги. Содержимое кассы – а это почти 600 рублей – он сложил в пакет и скрылся. Благодаря камерам видеонаблюдения, через час правонарушителя задержали.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

По предварительной информации, к совершению преступления он готовился заранее. Для этих целей он приобрел на рынке перчатки, кепку, очки, от которых впоследствии избавился. Также накануне днем он изучил объект нападения.

27-летний мужчина был ранее судим за грабежи, разбои и угон машин. Недавно он освободился из мест лишения свободы.