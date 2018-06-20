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«К совершению преступления он готовился заранее». В Витебске рецидивист ограбил автозаправку

20 июня 2018 10:39
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Новости Беларуси. Разбойное нападение произошло в ночь на 20 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«К совершению преступления он готовился заранее». В Витебске рецидивист ограбил автозаправку-1

Мужчина зашел в помещение АЗС и, угрожая ножом, потребовал деньги. Содержимое кассы – а это почти 600 рублей – он сложил в пакет и скрылся. Благодаря камерам видеонаблюдения, через час правонарушителя задержали.

«К совершению преступления он готовился заранее». В Витебске рецидивист ограбил автозаправку-4

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
По предварительной информации, к совершению преступления он готовился заранее. Для этих целей он приобрел на рынке перчатки, кепку, очки, от которых впоследствии избавился. Также накануне днем он изучил объект нападения.

27-летний мужчина был ранее судим за грабежи, разбои и угон машин. Недавно он освободился из мест лишения свободы.

«К совершению преступления он готовился заранее». В Витебске рецидивист ограбил автозаправку-7

«К совершению преступления он готовился заранее». В Витебске рецидивист ограбил автозаправку-9

# Ограбление # происшествия # Ольга Шкуратова # Фотофакт

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