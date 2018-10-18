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В Пуховичском районе нетрезвый мужчина на легковушке врезался в дерево

18 октября 2018 18:55
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе нетрезвый гомельчанин на Volkswagen врезался в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Пуховичском районе нетрезвый мужчина на легковушке врезался в дерево-1

Авария случилась возле деревни Караваево. В результате ДТП 46-летний водитель оказался заблокирован в автомобиле. Для того, чтобы его освободить, понадобилась помощь спасателей. Мужчину госпитализировали.

С начала 2018 года в Минской области по вине нетрезвых водителей погибли 19 человек, еще 78 получили травмы.

В Пуховичском районе нетрезвый мужчина на легковушке врезался в дерево-4

В Пуховичском районе нетрезвый мужчина на легковушке врезался в дерево-6

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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