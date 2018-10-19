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В ДТП под Воложином погибли два человека, ещё 14 – госпитализированы

19 октября 2018 06:39
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Новости Беларуси. Вечером 18 октября в Воложинском районе произошло ДТП с участием маршрутки.  

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, авария случилась на 74 км трассы Минск – Гродно. За рулём Mercedes-Benz Sprinter находился 46-летний гродненчанин.  

На реконструируемом участке дороги, где изменяется направление движения, водитель не справился с управлением. Микроавтобус врезался в бетонное ограждение.  

В ДТП под Воложином погибли два человека, ещё 14 – госпитализированы-1

Фото: УСК по Минской области  

66-летняя гродненчанка погибла на месте. Менее чем через час в больнице скончался 71-летний житель Гродно. Телесные повреждения получили водитель и 13 пассажиров, в числе которых два ребёнка: 5 и 11 лет. Ещё одна пассажирка на 5 месяце беременности. Все пострадавшие госпитализированы.  

Отмечается, что участок дороги был освещён. Выясняются причины и обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.  

Осенью 2018 года в Минске маршрутка сбила беременную женщину.  

Авария попала на камеру видеорегистратора – подробности здесь.  

# Авария в Минской области # происшествия

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