Зачем 39-летний мужчина стрелял по птицам из пневматики в Минске?

Новости Беларуси. Отстреливал птиц из пневматики. На минчанина завели уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Случай произошел в августе в одном из столичных дворов. На жителя Минска завели уголовное дело за стрельбу по птицам Прямо из окна автомобиля 39-летний мужчина устроил охоту на пернатых. В результате погибли 7 птиц.

Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:

Действия мужчины привлекли внимание горожан, которые обратились в правоохранительные органы. Мужчина был задержан. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.