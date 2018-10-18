Зачем 39-летний мужчина стрелял по птицам из пневматики в Минске?

Новости Беларуси. Отстреливал птиц из пневматики. На минчанина завели уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Отстреливал птиц из пневматики. На минчанина завели уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Случай произошел в августе в одном из столичных дворов.
На жителя Минска завели уголовное дело за стрельбу по птицам
Прямо из окна автомобиля 39-летний мужчина устроил охоту на пернатых. В результате погибли 7 птиц.
Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:
Действия мужчины привлекли внимание горожан, которые обратились в правоохранительные органы. Мужчина был задержан. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.
С начала 2018 года в столице зафиксировали 31 факт жестокого обращения с животными. Наказание за такого рода правонарушения доходит до одного года лишения свободы.