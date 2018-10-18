Прямой эфир

Зачем 39-летний мужчина стрелял по птицам из пневматики в Минске?

18 октября 2018 19:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Отстреливал птиц из пневматики. На минчанина завели уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зачем 39-летний мужчина стрелял по птицам из пневматики в Минске? -1

Случай произошел в августе в одном из столичных дворов.

На жителя Минска завели уголовное дело за стрельбу по птицам

Прямо из окна автомобиля 39-летний мужчина устроил охоту на пернатых. В результате погибли 7 птиц.

Зачем 39-летний мужчина стрелял по птицам из пневматики в Минске? -4

Илья Босько, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь по Минску:
Действия мужчины привлекли внимание горожан, которые обратились в правоохранительные органы. Мужчина был задержан. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

Зачем 39-летний мужчина стрелял по птицам из пневматики в Минске? -7

С начала 2018 года в столице зафиксировали 31 факт жестокого обращения с животными. Наказание за такого рода правонарушения доходит до одного года лишения свободы.

# Вандализм и живодерство # происшествия # Илья Босько # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Пуховичском районе нетрезвый мужчина на легковушке врезался в дерево
18 октября 2018 18:55

В Пуховичском районе нетрезвый мужчина на легковушке врезался в дерево

Возле универмага «Беларусь» в Минске легковой автомобиль врезался в городской автобус
18 октября 2018 18:02

Возле универмага «Беларусь» в Минске легковой автомобиль врезался в городской автобус

Более 5 тысяч долларов: в Минске уборщица обнаружила крупную сумму денег в мусорном баке
18 октября 2018 17:45

Более 5 тысяч долларов: в Минске уборщица обнаружила крупную сумму денег в мусорном баке