Нанес два удара ножом. Житель Бреста подозревается в убийстве 45-летней жены

Новости Беларуси. В Бресте 7 января была убита 45-летняя женщина.

По информации УСК по Брестской области, 46-летний безработный брестчанин нанёс жене два удара ножом. От полученных ран женщина умерла на месте. После инцидента мужчина добровольно признался в содеянном правоохранительным органам.

Ранее несудимый подозреваемый задержан. С ним проводятся следственные действия. Специалисты УГКСЭ по Брестской области проведут ряд экспертиз.

Осенью прошлого года возле минской школы убили девушку.