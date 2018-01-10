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Нанес два удара ножом. Житель Бреста подозревается в убийстве 45-летней жены

10 января 2018 10:58
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Новости Беларуси. В Бресте 7 января была убита 45-летняя женщина.

По информации УСК по Брестской области, 46-летний безработный брестчанин нанёс жене два удара ножом. От полученных ран женщина умерла на месте. После инцидента мужчина добровольно признался в содеянном правоохранительным органам.

Ранее несудимый подозреваемый задержан. С ним проводятся следственные действия. Специалисты УГКСЭ по Брестской области проведут ряд экспертиз.

Осенью прошлого года возле минской школы убили девушку.

Нанесено более 60 ножевых ранений – подробности здесь.

# происшествия # Убийство

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